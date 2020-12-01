ترامب يطعن على نتائج ويسكونسن عقب حسمها لبايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الثلاثاء، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في ويسكونسن للطعن على نتائج الانتخابات بالولاية.
خطوة ترامب، جاءت عقب تصديق حاكم ولاية يسكونسن توني إيفرز، أمس الإثنين، رسميا على فوز الديمقراطي جو بايدن بأصوات الولاية في انتخابات الرئاسة.
وقال إيفرز في بيان: "أديت اليوم واجبي في التصديق على نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر، وكما يستلزم قانون الولاية والقانون الاتحادي وقعت على شهادة التصديق على قوائم ناخبي الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كاملا هاريس".
وحقّق بايدن الفوز على ترامب في هذه الولاية بفارق ضئيل بلغ 10.457 صوتاً من أصل حوالي 3,5 مليون مقترع.
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