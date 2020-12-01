علاء مبارك يرد على اعتذار إعلامي مصري: جاء متأخرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، على اعتذار قدمه لعائلته الإعلامي أحمد المسلماني، معتبرا أنه جاء متأخرا.
وكتب علاء مبارك، في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، قائلا: "بعد مرور 10 سنوات، وبعد وفاة والدي رحمة الله عليه، حضرتك جاي تعتذر!، بتعتذر على إيه بالضبط يا أستاذ مسلماني (عما تعتذر تحديدا)!".
واستشهد علاء مبارك بالقرآن الكريم، قائلاً: "إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم.. صدق الله العظيم".
وجاءت تغريدة علاء مبارك ردا على اعتذار قدمه المسلماني، على الهواء، للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته.
وقال المسلماني، في لقاء متلفز، إن الأمر الأول الذي يعتذر فيه للرئيس مبارك هو حديثه في أحد البرامج التلفزيونية عن مقبرته، مشيراً إلى أنه استقى معلوماته من الكاتب أحمد رجب صاحب مقال تحدث فيه عن التكلفة الكبيرة للمقبرة.
وشدد على أنه لم يعتد الحديث عن مثل تلك الأمور بسبب تربيته الريفية، لكنه استند إلى مظلة الكاتب أحمد رجب، وأدرك فيما بعد أنه لم يكن مصيبًا في هذا التناول.
المسلماني قدم أيضا اعتذاره لأسرة مبارك لحديثه عن ثروة الرئيس الراحل وأسرته، مشيرا إلى أنه استند إلى تقارير إعلامية تحدثت في الموضوع.
ولفت إلى أنه تطرق لثروة الأسرة في برنامجه دون التأكد من صحة المعطيات الواردة بالتقارير الإعلامية.
وتوفي الرئيس الأسبق في فبراير / شباط الماضي، وأعلنت مصر رسميًا الحداد على وفاته، كما نعاه العديد من القيادات العربية والغربية.
وعقب ساعات من وفاته، نشر نجله علاء، فيديو مدته دقيقة ونصف حمل آخر كلمات الراحل التي وجهها للمصريين، قائلا إن "مصر أمانة في أعناقكم".
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