شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السويد.. تسجل 17629 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أظهرت إحصاءات وكالة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن السويد التي جعلتها استراتيجيتها غير التقليدية لمكافحة فيروس كورونا محط أنظار العالم، سجلت 17629 حالة إصابة جديدة بالفيروس منذ يوم الجمعة.

وكانت البلاد قد سجلت 17256 إصابة جديدة خلال الفترة المماثلة من الأسبوع الماضي. ولا تنشر السويد تحديث إحصاءات كوفيد-19 في العطلات الأسبوعية وأيام الإثنين. وسجلت السويد 117 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 6798 حالة. ونسبة الوفيات بالمرض لعدد السكان في السويد أكبر عدة مرات منها في الدول اسكندنافية مجاورة لكنها أقل من بعض الدول الأوروبية الكبيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر السويد.. تسجل 17629 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.