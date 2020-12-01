- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح "الخميس" مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
حركة الرياح : جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 كم/ س، تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:24 والمد الثاني عند 03:28 والجزر الأول عند الساعة 20:40 والجزر الثاني عند الساعة 33: 07 .
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 09:50 والموج الثاني عند الساعة 23:41 والجزر الاول عند الساعة 16:35 والجزر الثاني عند الساعة 05:26 .
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبو ظبي 29 18 85 30
دبــي 30 20 80 25
الشارقة 31 17 80 25
عجمان 30 18 80 30
أم القيوين 30 14 80 30
رأس الخيمة 31 13 85 25
الفجيرة 27 18 65 35
العين 29 16 80 25
ليوا 29 16 95 30
الرويس 27 18 90 40
السلع 27 19 90 35
دلما 28 22 75 40
طنب الكبرى 27 22 80 35
طنب الصغرى 27 22 80 35
أبو موسى 27 22 80 35 .
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.