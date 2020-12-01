شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يريح ميسي أمام فيرينتسفاروش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرّر مدرب نادي برشلونة رونالد كومان إراحة لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي مجدداً خلال مواجهة فيرينتسفاروش الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال كومان: «هذا ليس بالأمر المعتاد، لكن في روزنامة الموسم الحالي، استراح ليو لمرتين، في كييف (ضد دينامو الأسبوع الماضي في المباراة التي فاز فيها برشلونة 4-0 وضمن تأهله إلى دور الـ16)، وسيستريح الأربعاء).

وتابع: لقد ضمنا التأهل، وهذا ما أثر في قراري بإعطاء فرصة للاعبين آخرين، وأيضاً لأن مباراة السبت ضد قادش مهمة لمسارنا في الدوري.

واختار كومان أن يريح أيضاً الحارس الألماني مارك أندريه تير-شتيغن، والمهاجم البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وأضاف المدرب الهولندي أنه فيما تبقى من الموسم، لن يتمكن ميسي من التنفس؛ لأننا سنضطر للعب مباريات الدوري، والكأس السوبر الإسبانية وكأس الملك.

وأوضح فيما يتعلق بمستوى «البرغوث» أنه ربما واجه بعض الصعوبات في بداية الموسم، ولم يكن الموسم الذي يسجل فيه 30 هدفاً، لكنه يعمل بشكل جيد، ويظل لاعباً مهماً وحاسماً للغاية في هجومنا.

وطالب المدرب الهولندي من القيمين على «الليجا» سحب البطاقة الصفراء التي تلقاها ميسي (33 عاماً) الأحد ضد أوساسونا حين خلع قميص برشلونة لإظهار قميص مواطنه الأسطورة دييغو مارادونا مع «نيولز أولد بويز»؛ تكريماً للاعب التاريخي الذي توفي الأربعاء الماضي عن 60 عاماً.

وقال كومان: هناك معايير تقول إن خلع قميصه يستحق بطاقة صفراء، لكن من ناحية أخرى، يعرف الجميع لماذا فعل ذلك، إنها لفتة مخصصة لمارادونا ويجب فهمها، مضيفاً: إن القرار النهائي ليس قراري، ولكن لو كان كذلك فسأسحبها (البطاقة الصفراء).