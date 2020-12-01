شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا يجيب على أسئلة المواطنين فى ندوة "البرلمان والناس" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجيب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، على أخطر أسئلة الشارع، فى حوار مفتوح مع الجمهور، غدًا الأربعاء، فى بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365"، وذلك فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، ضمن مبادرة البرلمان والناس، التى أطلقها الخليج 365، لتكون منصة حوار حقيقى بين النواب والمواطنين.

أسئلة صعبة توجه للنائب أيمن أبو العلا، غدًا، عن انتخابات مجلس النواب، والمعايير التى اختارت القائمة الوطنية من أجل مصر مرشحيها على أساسها، ورده على الاتهامات الموجهة للقائمة، وماذا عن المال السياسى فى انتخابات البرلمان، وهل بعد استقالته من حزب المصريين الأحرار سيكون فى صف المعارضة أم الأغلبية تحت قبة البرلمان فى المجلس الجديد، وعن رأيه فى أداء مجلس النواب الحالى الذى تنتهى مدته خلال أسابيع قليلة، وعن اتهام البرلمان بأنه "برلمان الحكومة"، كما يرد على أسئلة المواطنين عن الأوضاع الصحية ودور لجنة الصحة فى البرلمان.

كل هذه الأسئلة وأكثر، إلى جانب أسئلة الجمهور، سنسألها غدًا للنائب أيمن أبو العلا، ضمن المبادرة التى تضم سلسلة من الندوات واللقاءات المباشرة "لايف" على صفحات الخليج 365 على منصات السوشيال ميديا وخاصة "فيس بوك" لفتح حوار مباشر بين المواطنين ونواب البرلمان سواء الحالى أو البرلمان الجديد، ويطرح من خلالها المواطنون أسئلتهم على النواب ويتم الرد عليها فى نفس الوقت فى بث مباشر على منصات الخليج 365 على مواقع التواصل الاجتماعى.