شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة النواب يكشف تسلم أول حساب ختامى بنظام البرامج والأداء عن عام 19/20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن تسلم اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، أول حسابات ختامى بنظام البرامج والأداء، وذلك عن العام المالى 2019/2020.

وقال عمر، فى تصريحات عقب انتهاء أعمال اللجنة، أن هذا التقرير يعد خطوة مهمة فى مسيرة أعمال نظام موازنة البرامج والأداء الذى يأتى بعد مجهود على مدار 4 سنوات ماضية بين مجلس النواب ووزارتى التخطيط والمالية، الأمر الذى يعد بمثابة إنجاز حقيقى يسحب للبرلمان والحكومة.

وأضاف عمر، أن الحساب الختامى للعام المالى 2019/2020 المقدم من وزارة المالية يتضمن 404 وزارة وجهة من أصل 640 فى الدولة، بإجمالى قيمة نحو 350 مليار جنيه.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مجلس النواب الجديد سيواصل استكمال الجهد المبذول فى شأن منظومة "البرامج والأداء" للخروج بموازنات دقيقة قائمة على عرض كافة البرامج الرئيسية والفرعية وقياس مدى الإنجاز فى كل منها، بما يمكن البرلمان من التقييم الدقيق للحكومة وأدائها السنوي.

ولفت ياسر عمر، إلى أنه من المتوقع أن يتم استلام تقرير بشأن أعمال الحكومة عن الربع الأول من العام المالى الحالى 2020/2021، وذلك فى مستهل الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، والمزمع أن يكون فى النصف الثانى من شهر يناير.

وشارك فى الاجتماع كلًا من دكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة خلال مؤتمر "موازنة البرامج والأداء"، ومحمد السبكى رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية.