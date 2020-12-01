شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يؤكد إرسال لائحته للرئيس خلال ساعات وتبرع نواب بمكافآتهم لـ"تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، إنه سيتم إرسال مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال ساعات. وأضاف إسماعيل عتمان في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون اللائحة التي وافق عليها مجلس الشيوخ نهائيا في جلسته المنعقدة الأحد الماضي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، سيتم رفعها حسبما أعلن رئيس المجلس إلى رئيس الجمهورية، وذلك اليوم أو غدا بحد أقصى.

وتابع إسماعيل، أن رئيس الجمهورية من شأنه إحالة مشروع قانون اللائحة إلى مجلس النواب، ليناقشها بدوره ويرفعها إلى الرئيس مجدداً لإصدارها والعمل بها بعد النشر في الجريدة الرسمية، قائلاً: نأمل أن يتمكن مجلس النواب من إقرارها في جلسته المنعقدة منتصف الشهر الجارى.

وكشف عتمان، عن تبرع بعض النواب بمكافآت عضويتهم لصندوق "تحيا مصر" يتراوح عددهم ما بين 4 أو 5 أعضاء، فضلا عن تبرع آخرين إلى صندوق الأعضاء، والبعض لم يتسلم "الفيزا" البنكية التي يحصل من خلالها علي مستحقاته.

وتعقيبا علي الجدل المثار حول مكافآت الأعضاء، أكد عتمان أن المكافأة التي يحصل عليها النائب البرلماني المصري هي الأدنى علي مستوي مكافآت النواب علي مستوي العالم.

يُشار إلي أن المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، تقضي بأن تعفى أي مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز التنازل عنها.ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ أداء اليمين الدستورية، وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى عن الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.