قتيلان و4 مصابين.. التفاصيل الكاملة لحادث الطعن بطوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت تحريات أجهزة الأمن في القليوبية تفاصيل حادث الطعن الذي ارتكبه مريض نفسي وأسقط 6 ضحايا.

أوضحت التحريات أن الطبيب ضياء سلامة ضحية واقعة الطعن و6 آخرين في قرية السيفا مركز طوخ، كان أول الضحايا الذين شاهدوا المتهم يمشي في الشارع ممسكًا بسكين، فتوجه إليه لتهدئته وسحب السكين منه.

وأضافت التحريات أن الضحية الثانية محمد عبدالعليم الموظف بالمعاش، كان ثاني شخص يحاول تهدئته المتهم، الذي ثار فجأة وطعن الضحيتين دون سبب، فتدخل 4 آخرين حاولوا الإمساك به، فأصابهم أيضًا بعدة طعنات، ثم اجتمع 10 أشخاص من القرية وأمسك أحدهم بيده وتمكن من أخذ السكين منه وربطوه حتى حضرت الشرطة، وجرى نقل المصابين والضحايا إلى مستشفى بنها الجامعي.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم لم يخرج من منزله منذ حوالي عامين إلا نادرًا، لكنه دائم الوقوف على سطح منزله.

كما لفتت إلى أنه خريج كلية علوم، أدى فترة الخدمة العسكرية التي انتهت قريبًا، بينما أجمع مقربون على أنهم لم يروا من المتهم أي سلوك غريب سابقًا، وأن والده يعمل بإحدى الدول العربية، ووالدته هي التي تراعاه وتتولى شؤونه.

المتهم في منتصف العقد الثالث من العمر، ويعاني من مرض نفسي، سبق حجزه داخل مستشفى للأمراض النفسية لعلاجه، ولم يسبق اتهامه في أي قضايا أو حررت ضده محاضر بالاعتداء، وفق التحريات.

واستمعت النيابة إلى أقوال أفراد أسرة المتهم، الذي أكدوا أن نجلهم كان يجلس في منزله ويتحدث لنفسه بكلام غير مفهوم، وقبل الجريمة بدقائق دخل إلى المطبخ، واستولى على سكين خلسة، وأخفاها في ملابسه، ثم خرج بها إلى الشارع، قبل أن يسمعوا استغاثات الأهالي.

وكان اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من مأمور مركز طوخ العميد تامر موسى باعتداء مريض نفسي على 6 أشخاص في الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ.

وانتقل مدير الأمن القليوبية إلى المستشفى لتفقد حالة المصابين، وأمر بتوفير الرعاية الطبية لهم، فيما جرى القبض على المتهم والسيطرة عليه.

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