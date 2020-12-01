3 مصابين في مشاجرة مسلحة بين عائلتين غربي قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:
أصيب ثلاثة أشخاص بطلقات نارية، مساء اليوم الثلاثاء، في مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقرية البحري قامولا التابعة للوحدة المحلية لمركز نقادة بغربي محافظة قنا.
تلقى مدير الأمن اللواء محمد أبوالمجد إخطارًا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة: أسماء عادل أحمد (18 عامًا)، فايز نصر الدين خليفة (61 عامًا)، محمود سمير صبري (21 عامًا).
جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، كما جرى فرض كردون أمني للفصل بين العائلتين مع تعيين تعزيزات أمنية بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات.
حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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