الرئيس الجزائري يغادر المستشفى في ألمانيا ويعود إلى البلاد "خلال الأيّام القادمة"

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غادر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون المستشفى، ويواصل ما تبقى من فترة النقاهة في ألمانيا، حسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أمس الإثنين.
وأشار البيان إلى أن تبون سيعود إلى الجزائر "في الأيام القادمة".
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