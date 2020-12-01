الداخلية السورية تكشف تفاصيل جريمة قتل طفلة وحرق جثتها في ريف حماة

أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها قبضت على مرتكب جريمة قتل وحرق طفلة في قرية دير الصليب في ريف حماة، وسط البلاد وفقا لموقع روسيا اليوم
وقالت الوزارة إن فرع الأمن الجنائي في حماة كشف ملابسات الجريمة بعد إلقاء القبض على القاتل.
وأضافت أنه تم العثور على "خصلتي شعر" تعودانللطفلة المغدورة (هيا) في منزل القاتل (يونس)، وأن الأخير اعترف بإقدامه على اغتصاب الطفلة قبل أن يقتلها، ثم يحرق جثتها.
وأوضحت الوزارة أن القاتل "استدرج الطفلة على متن دراجته النارية إلى منزل قيد الإنشاء عائد لأحد أقاربه بالقرب
وكانت الجريمة التي هزت مدينة حماة وقعت في 22 من الشهر الماضي، وتناقلت صفحات مواقع التواصل أن الطفلة هيا (مواليد 2006)، اختطفت قبل أن يتم العثور على جثتها متفحمة في أحد المباني قيد الإنشاء قرب قرية دير صليب التابعة لمنطقة مصياف في ريف حماة.
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