إيران: إصابات كورونا تتجاوز 975 ألف إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 13881 إصابة جديدة بفيروس كورونا كمعدل قياسي بالاصابات اليومية، و 382 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية وفقا لموقع روسيا اليوم.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، "بلغ عدد الإصابات في البلاد 13881 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات

إلى 975951، منهم 5840 شخصا في وضع حرج، ووفاة 382 شخصا آخر، ليبلغ إجمالي عدد المتوفین في إیران 48 ألفا و628 شخصا".

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ 677 ألفا و963 شخصا لغایة الآن.

کما ذكر البيان أن ستة ملايين و168 الفا و 637 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس كورونا في انحاء البلاد حتی الآن.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ14 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

وأعلنت الحكومة الإيرانية في وقت سابق أنه سيتم فرض حظر على التنقل بين مدن البلاد، في إطار السعي لاحتواء تفشي فيروس كورونا.