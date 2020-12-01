آلة الإرهاب الحوثية تقتل 7 أطفال منهم رضيعة تبلغ 9 أشهر

قُتل 10 مدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، وجُرح العشرات في قصف للمتمردين الحوثيين على أحياء سكنية، في محافظتي تعز والحديدة، خلال اليومين الماضيين، بحسب ما أفادت الثلاثاء مصادر طبية وحكومية.

وقالت مصادر طبية في تعز «جنوب غرب» إن طفلتين إحداهما رضيعة تبلغ 9 أشهر وصلتا إلى المستشفى مساء الاثنين، متوفيتين نتيجة إصابة في الرأس وأقسام متفرقة من الجسم، بالإضافة إلى 7 جرحى آخرين بينهم أطفال. وأعلنت مصادر حكومية أن «الجريمة ارتكبها الحوثيون في قصف استهدف حي عصيفرة الخاضع لسيطرة الحكومة».

ودعت منظمة «أطباء بلا حدود» في تغريدة «جميع الجماعات المسلحة للالتزام بالقانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين». ويأتي ذلك غداة مقتل خمسة أطفال وثلاث نساء، في قصف استهدف أحياء سكنية في قرية القازة، غرب مديرية الدريهمي في الحديدة، بحسب مصادر طبية وحكومية. وأكدت الأمم المتحدة الحصيلة، مشيرة إلى تزايد أعمال العنف في اليومين الأخيرين في الحديدة، التي تضم ميناء استراتيجيا على البحر الأحمر.

وجاء في بيان للمسؤول الأممي عن المساعدات الإنسانية في اليمن ألطف موساني، أن استهداف النساء والأطفال «غير مقبول وغير مبرر».

وروى الحاج محمد عمر شريفي، كبير العائلة التي وقعت ضحية المجزرة جراء قذائف حوثية بالدريهمي في الحديدة، المأساة التي حلت على أسرته المكلومة لوسائل إعلام يمنية، واصفا بأن ما حدث هي جريمة حرب، وجريمة يقدم عليها الحوثي في حق أبناء وبنات اليمن.