ماكرون يتوقع حملة تلقيح أولى ضد كورونا في ديسمبر الجاري

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توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، تنظيم حملة تلقيح أولى في فرنسا ضد فيروس كورونا المستجد خلال شهر ديسمبر الجاري أو يناير المقبل.

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، عقب مباحثات في الإليزيه، أنه «ستكون هناك حملة تلقيح أولى موجهة جداً (...) وستكون خاصة بالأشخاص الأكثر عرضة للفيروس في فرنسا».

وأوضح أن هذه الحملة الأولى لن تكون مخصصة للجمهور العريض، نظراً لكميات اللقاح المحدودة التي ستحصل عليها البلاد.

وأكد الرئيس الفرنسي أنه «ستكون هناك موجة تلقيح ثانية ستفتح بين أبريل ويونيو، وستكون موسعة ويستفيد منها الجمهور العريض».

وفرنسا من بين أكثر الدول الأوروبية تأثراً بالفيروس. وقد اضطرت، في نهاية أكتوبر الماضي، إلى إعادة فرض الإجراءات التقييدية لكبح الموجة الثانية من الوباء.