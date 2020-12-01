سيغيب عن جائزة الصخير الكبرى في البحرين.. إصابة بطل فورمولا 1 بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات، اليوم الثلاثاء، أن لويس هاميلتون، بطل سباقات فورمولا 1 أصيب بفيروس كورونا، وسيغيب عن سباق الصخير المقبل في البحرين.

وقال فريق مرسيدس إن هاميلتون، الذي حسم لقبه السابع في بطولة العالم، الشهر الماضي، وفاز بسباق البحرين، أول أمس الأحد، على ما يرام باستثناء بعض الأعراض البسيطة.

وأضاف مرسيدس، بطل العالم في بيان: “خضع لويس للفحص ثلاث مرات، الأسبوع الماضي، وكانت النتيجة سلبية في كل مرة، وآخرها، مساء الأحد، على حلبة البحرين الدولية كجزء من برنامج اختبارات فيروس كورونا المعتاد في أيام السباق، “لكنه استيقظ صباح الاثنين، وهو يعاني أعراضا بسيطة، وتم إبلاغه بأن أحد الذين خالطهم قبل قدومه إلى البحرين جاءت عينته إيجابية لاحقا لكوفيد-19”.

وقال الفريق نفسه إن السائق البريطاني، البالغ 35 سنة، يعزل نفسه وفقا للإرشادات الصحية المحلية في البحرين، وسيعلن مرسيدس عن سائق بديل في الوقت المناسب.

وتقام جائزة الصخير الكبرى في البحرين، في السادس من دجنبر الجاري.