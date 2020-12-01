لقاح كورونا يقترب من الأسواق..”بايونتيك” و”فايزر” تتقدمان بطلب ترخيص في الاتحاد الأوروبي

أعلنت شركتا “بايونتيك” الألمانية وشريكتها “فايزر” الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم طلب للحصول على ترخيص للقاح كورونا في الاتحاد الاوروبي، ما يعطي الأمل بتوفر أولى اللقاحات في دجنبر الجاري.

وقالت المجموعتان في بيان انهما تقدمتا بطلب الإثنين من الوكالة الأوروبية للأدوية “للحصول على ترخيص مشروط لتسويق” لقاحهما بعد أن أظهرت الاختبارات بانه فعال بنسبة 95% ضد كورونا.

وأضاف البيان أن اللقاح “سيكون متوفرا في أوروبا قبل نهاية 2020″، في حال نال الترخيص اللازم.

وأعلنت شركة “موديرنا” الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، أمس الاثنين، أن لقاحها الخاص بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 فعال بنسبة 94,1 بالمائة.

وأوضحت الشركة أنها ستطلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الترخيص باستخدام لقاحها ضد فيروس كورونا.