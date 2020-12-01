الكويت.. تسجل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت اليوم الثلاثاء تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 881 .



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 357 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 142 ألفاً و 992 .

وأشار المتحدث إلى وجود 82 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 554 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 137 ألفاً و625 حالة.