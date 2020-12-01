خبير روسي: مقتل العالم النووي الإيراني كان نتيجة خيانة من دائرته المقربة

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رأى الرئيس الفخري للرابطة الدولية للمحاربين القدامى في وحدة مكافحة الإرهاب “ألفا” ، سيرغي غونتشاروف، أن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، كان نتيجة لعملية رفيعة المستوى و خيانة من قبل أحد ما من دائرته المقربة.

وأشار غونتشاروف، في مقابلة مع وكالة” سبوتنيك”، إلى أن سيارة فخري زاده، توقفت لسبب ما بالقرب من سلاح الجريمة، وعلاوة على ذلك، أُجبر العالم على الخروج من سيارته بنفسه.

وقال غونتشاروف: “تم تخطيط وتنفيذ هذه العملية على أعلى مستوى وفقًا لمعايير قوات الأمن”.

وبحسب قوله، فإن مقتل فخري زاده، هو “على ما يبدو نتيجة الخيانة والرشوة، واستخدام التدريب التقني العالي: فقد شاركت قوات فضائية”، على حد قوله.