شكرا لقرائتكم خبر عن 357 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الكويت اليوم 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142992 في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 881 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 82 حالة ليصبح بذلك مجموع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللآزمة 4486 حالة, فيما سجلت 554 حالة شفاء من الإصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 137625 حالة.