معمرة تغلبت على كورونا 3 مرات وأصيبت بالإنفلونزا الإسبانية قبل 100 عام

روما ـ وكالات: تغلبت المعمرة الإيطالية ماريا أورسنجير التي أتمت في يوليو الماضي عامها الأول بعد المئة، على فيروس كورونا للمرة الثالثة على التوالي. ووفقا لصحيفة “لا بروفينسيا دي سوندريو” الإيطالية، تم تشخيص المرض لأول مرة في فبراير، عندما اجتاحت الجائحة إيطاليا.

وتقول الصحيفة الإيطالية نقلا عن ابنتها، إن الفحوص أثبتت إصابة والدتها 3 مرات في غضون تسعة أشهر. وذكرت الابنة إنيس: “الاختبار لم يترك أي شكوك. لقد كان واضحا إصابتها بكوفيد19، لكن أمي كانت بخير”. وأشارت الابنة إلى أن أمها تماثلت للشفاء بعدما تلقت العلاج، وقالت: “اعتقدنا أن الأسوأ قد انتهى، لكن الأمر لم يكن كذلك، إذ ظهرت عليها أعراض المرض ثانية في سبتمبر الماضي، وخصوصا الحمى”. ونتيجة لذلك، أدخلت الأم إلى المستشفى مجددا.الجدير بالذكر أن المعمرة الإيطالية ولدت في ظل الإنفلونزا الإسبانية قبل أكثر من 100 عام، وأصيبت بها وهي رضيعة، وتغلبت عليه أيضا.