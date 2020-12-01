نحو 14 ألف إصابة جديدة بكورونا في بلد مجاور للعراق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 13881 إصابة جديدة بفيروس كورونا كمعدل قياسي بالإصابات اليومية، و 382 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان وزارة الصحة، "بلغ عدد الإصابات في البلاد 13881 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 975951، منهم 5840 شخصا في وضع حرج.
وأشارت إلى "وفاة 382 شخصا آخر، ليبلغ إجمالي عدد المتوفین في إیران 48 ألفا و628 شخصا"، مضيفةً أن "عدد المتعافین من الفیروس بلغ 677 ألفا و963 شخصا لغایة الآن".
وأشارت إلى "وفاة 382 شخصا آخر، ليبلغ إجمالي عدد المتوفین في إیران 48 ألفا و628 شخصا"، مضيفةً أن "عدد المتعافین من الفیروس بلغ 677 ألفا و963 شخصا لغایة الآن".
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