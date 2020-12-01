وداعاً للبنزين... سيارة تعمل بالمياه المالحة! (صور)

كشفت شركة Nanoflow Cell الألمانية النقاب عن سيارة Quant 48Volt ذات المظهر الأنيق والكهربائية بالكامل في وقت سابق بهدف أن تقدم الشركة أول سيارة إنتاج في العالم تعمل بالمياه المالحة.

تعتبر هذه السيارة صديقة للبيئة، وتسير بسرعة 350 كم/ س، بدون استخدام البنزين، بل باستخدام المياه المالحة، وكذلك الانطلاق من صفر إلى 100 كم/س، في 2.8/ثانية، ويبلغ قوة محركها 920 حصانًا، بحسب صحيفة «ديلى ميل» البريطاني.



تستخدم هذه السيارة ما يعرف بتقنية تدفق الكهرباء من خلال نظام المحركات الكهربائية الأربعة، داخل السيارة، والتى تعمل بنفس طريقة عمل خلية الوقود الهيدروجيني، حيث يستخدم السائل لتخزين الطاقة في المياه المالحة، ويمر السائل عبر غشاء الخزانات ما يخلق شحنة كهربائية يتم تخزينها ثم توزيعها على المكثفات الفائقة.

تملك السيارة خزانين تبلغ سعتهما 200 لتر من الماء، تسمح للسيارة أن تقطع مسافة 600كم، ويبلغ طول السيارة 5.25م، وعرضها 2.2م، وسمك عجلاتها 22بوصة، اما عن أبوابها فهى مزدوجه مثل الأجنحة الطائرة.