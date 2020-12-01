برلماني يطلب توضيحا من التجارة عن ترليوني دينار

دعا النائب عن تحالف الفتح همام التميمي، الثلاثاء، وزارة التجارة والحكومة الى بيان اسباب عدم اطلاق مستحقات الفلاحين حتى اللحظة رغم تضمينها في قانون تمويل العجز المالي.
واضاف التميمي، ان "هذا الوضع معناه ان الفلاحين قد يكونوا عاجزين عن المضي بالزراعة للموسم المقبل وزيادة الاعباء الاقتصادية والمالية عليهم، مايؤثر سلبا على القطاع الزراعي الذي نعول عليه كثيرا في هذه الظروف الصعبة"، لافتا الى ان "ما نخشاه ان يكون التخصيص المالي المصوت عليه الى هذه التخصيصات قد تم التصرف بها في ابواب اخرى خارج إطار القانون وهو امر ان كان صحيحا فلن نسمح به".
واكد انه "بحال عدم تقديم الجهات المعنية بهذا الملف التوضيحات عن مصير تلك التخصيصات فاننا سنعمل بالتنسيق مع اللجان البرلمانية المختصة لاستضافة وزير التجارة للاستيضاح منه عن مصير تلك الاموال واين ذهبت".
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