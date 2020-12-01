إقليم كردستان يمدد تعليق الدوام بالمدارس والجامعات لغاية مطلع العام المقبل

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع اللجنة وتابعته الخليج 365، ان "اللجنة العليا قررت الابقاء على تعليق الدوام لغاية 7 – 1 – 2021".

واضاف ان "ذلك جاء لحماية صحة الطلبة والتدريسيين في وزارتي التربية والتعليم العالي وبعد تقييم وزارة الصحة ان وضع كورونا لغاية الان ليس تحت السيطرة وانما يجب تشديد الاجراءات الوقائية".

وتابع ان "فرق الوزارة ستستمر في مراقبة الاوضاع وفي السابع من شهر كانون الثاني القادم سيُعاد تقييم الوضع مرة اخرى".