قتيلان وجرحى في حادث دهس غربي ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - داهمت سيارة منطقة مشاة في مدينة ترير بغرب ألمانيا وأصابت عدة أشخاص، وذلك حسبما صرح متحدث باسم الشرطة المحلية.
وأضاف المتحدث أن الحادثة أوقع قتيلين وجريحين، ولا تزال أسبابه غير واضحة، كما ناشدت الشرطة السكان تجنب منطقة الحادث.
وتابع المتحدث أن "لدينا في منطقة المشاة العديد من المصابين الذين داهمتهم سيارة، وقد تم توقيف السيارة".
وأضافت الشرطة أن منفذ عملية الدهس يبلغ من العمر 51 عاما وتم التحفظ على السيارة.
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