شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدنمارك ستفرض قيود صارمة لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تعتزم الدنمارك فرض قيود أكثر صرامة في منطقة كوبنهاجن الكبرى لمواجهة تفشي فيروس كورونا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير الصحة الدنماركي ماجنوس هونيكه سوف يعلن عن الإجراءات في وقت لاحق من اليوم بعدما أصبح معدل العدوى" مرتفعا للغاية" في العاصمة الدنماركية، بحسب ما كتبه على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وأفادت شبكة "تي في 2" أن القيود الجديدة المحتملة قد تتضمن تحويل الدراسة لتكون في المنازل للطلاب في التعليم العالي، واستمرار ضرورات السماح للموظفين بالعمل من المنزل.