شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي يشدد على إنجاحها.. انتخابات العراق.. 6 يونيو والان مع التفاصيل
وزار الكاظمي أمس الاثنين، مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واطلع على مجريات الاستعدادات التي اتخذتها المفوضية، لتأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، في السادس من يونيو القادم. وتابع مجريات جهود المفوضية في السعي لتذليل كل المعوقات التي قد تواجه العملية الانتخابية، ووجه الأجهزة الحكومية المعنية بتذليل هذه العقبات قدر تعلّق الأمر بها.
وشدد على أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات، لأجل إتاحة الوقت الكافي أمام المفوضية لإتمام الجوانب الفنية والتنفيذية وإنجاحها. وأكد أهمية أن توافق الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية القانون، ولتأمين نجاحها وللحفاظ على نزاهتها، ولأجل أن تكون العملية الانتخابية القادمة معبّراً حقيقياً عن إرادة الشعب العراقي واختياراته الحرّة.
إلى ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم ، أنها قطعت شوطاً كبيراً في عمليتي تسجيل الناخبين بايومتريّاً وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية. وأفادت في بيان أنها تعمل جاهدة على تأمين مستلزمات عملية تحديث سجل الناخبين، مبينا أن مجلس المفوّضين صادق على نظام اعتماد مراقبي الانتخابات المحليّين والدوليّين، ونظام وكلاء المرشّحين والأحزاب والتحالفات والحملات. ولفت إلى أن تنمية العملية الديمقراطية واستدامتها في العراق، تتطلب من مفوضية الانتخابات بذل جهود استثنائية مضاعفة، بغية إجراء الانتخابات البرلمانية المبكّرة.
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