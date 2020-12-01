شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا : قتيلان و15 مصابا .. واعتقال منفذ الدهس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قتل شخصان وأصيب 15 في عملية دهس في مدينة «ترير» الألمانية اليوم(الثلاثاء)، وأكد عمدة المدينة هذه المعلومات. فيما أفادت مصادر أمنية أن السلطات اعتقلت السائق الذي قام بالعملية، فيما دعت أجهزة الشرطة السكان إلى تفادي المنطقة التي وقعت فيها الحادثة.وكشفت الشرطة على حسابها على تويتر قائلة: "اعتقلنا شخصا وحجزنا سيارة"، مضيفة أن "ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة". وتحدثت صحف ألمانية عن أن منفذ العملية هو بيرند ف، وهو ألماني أصلي وليس من أصول مهاجرة، ويبلغ من العمر 51 عاماً ، مؤكدة أن دوافعه غير معروفة



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