شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين في حادث دهس بألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة – "الخليج" – "ريترز" قالت الشرطة الألمانية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الثلاثاء، إن سيارة صدمت عدداً من المارة في منطقة للمشاة بمدينة ترير غرب البلاد، ما أدى إلى وفاة شخصين على الأقل وإصابة آخرين.

وأوضحت الشرطة في عبر "تويتر": "اعتقلنا السائق وتحفظنا على سيارته، وفقاً للمؤشرات الأولية توفي شخصين وأصيب آخرون، نرجو تجنب المنطقة". وأضافت:" منفذ عملية الدهس يبلغ من العمر 51 عاما ودوافعه غير معروفة"

وذكرت وسائب إعلام أنه تم اعتقال السائق، بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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