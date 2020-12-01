شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الفجيرة لصيد الأسماك بـ «الكاياك» تنطلق الأربعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تنطلق على مياه الفجيرة صباح الأربعاء منافسات النسخة الثانية من بطولة صيد الأسماك بقوارب الكاياك والتي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الفعاليات للموسم الرياضي البحري 2020-2021 وبالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية المتبعة والضرورية للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19، وبمشاركة 50 متسابقًا يمثلون مختلف الجنسيات يتنافسون على ثلاث فئات أثقل وأطول سمكه بجانب أفضل متسابقة..

وأكد أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية اكتمال كافة التجهيزات مع اللوائح الجديدة التي سيتم تطبيقها خلال البطولة لضمان عدم التجمعات فى الاماكن المغلقة، مشيراً إلى أن الهدف من البطولة تحقيق الشراكة المجتمعية وتوفير أنشطة وفعاليات لمختلف شرائح المجتمع لاسيما رياضة صيد الاسماك التي يفتخر النادي كثيرًا بأنه هو من سعى لتطويرها والانتقال بها من المحلية الى بطولات عالمية، فضلًا عن أن بطولة الفجيرة لصيد الأسماك بقوارب الكاياك تلبي رغبة شريحة كبيرة من محبي هذه الرياضة لسهولة اغتنام «الكاياك» وقلة سعره مقارنة مع القوارب والطرادات الأخرى، وأضاف أن الحدث هذا العام يكتسب أهمية كبيرة كونه يقام بالتزامن مع احتفالات البلاد باليوم الوطني، مشيرًا إلى رصد العديد من الجوائز القيمة للفائزين بالمراكز الأولى بالإضافة الى مجموعة من الجوائز العينية مقدمة من الرعاة سيتم السحب عليها مباشر بعد إعلان النتائج لجميع المشاركين، خاصة أن بطولات صيد الأسماك تستقطب الكثير من عشاق ومحبي السياحة والترفيه مما يعزز من أهداف النادي في تعزيز الأنشطة الترفيهية البحرية وتسليط الضوء على المواقع والوجهات السياحية البحرية والرياضات المائية، لاسيما أن الرياضات البحرية تكتسب اهتماماً متزايداً في عروس الساحل الشرقي التي تتمتع بشواطئ خلابة ورائعة.