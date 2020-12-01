مصدر أمني ينفي تدهور الحالة الصحية للنزيلة هدى عبدالمنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نفى مصدر أمني ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بشأن الادعاء بتدهور الحالة الصحية للنزيلة هدى عبدالمنعم عبدالعزيز.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة، بحسب بيان لوزارة الداخلية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وأوضح المصدر أن المذكورة نزيلة بأحد السجون على ذمة إحدى القضايا، وتم عرضها على المستشفى، فور شعورها ببعض الآلم، وبتوقيع الكشف الطبي عليها وعمل التحاليل والأشعة اللازمة تبين أن حالتها الصحية جيدة وعلاماتها الحيوية فى معدلاتها الطبيعية، وحالتها مستقرة، وتم إعادتها لمحبسها.

وأكد المصدر أن نشر تلك الأخبار يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية في نشر الأكاذيب لتأليب الرأي العام في محاولة للحصول عناصر الجماعة المودعين على ذمة قضايا على امتيازات غير مستحقة قانونًا.