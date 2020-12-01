4 بنوك توقع اتفاقا مع وزارة التجارة لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قالت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات إنه تم توقيع إتفاقية جديدة أمس بين وزارة الصناعة والتجارة و4 بنوك لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة نقدا.

وأشارت خلال كلمتها في مؤتمر الناس والبنوك اليوم الثلاثاء أن الأربعة بنوك المشاركة في اتفاقية سداد مستحقات المصدرين المتأخرة هي البنك المصري لتنمية الصادرات والأهلي ومصر والقاهرة بهدف مساندة الشركات المصدرة المحلية والأجنبية العاملة في مصر، ورد الأعباء التصديرية المتراكمة لتوفير سيولة إضافية لقطاعي الصناعة والتصدير.

وأشارت إلى أنه تم صرف 830 مليون جنيه كدفعة أولى للمصدرين في إطار الاتفاقية وجاري بحث باقي الطلبات.