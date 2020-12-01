مواطن يعلق لافتة بعرض شارع في المنوفية يطلب من زوجته العودة للمنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

أثارت لافتة معلقة بأحد شوارع مدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، بعث خلالها رجل برسالة إلى زوجته التي هجرت عش الزوجية، انتباه المارة.

وكتب الرجل على اللافتة: "إلى زوجتي حبيبتي وروح عمري، أم عمر ويوسف، ارجعي بيتك وحشتيني" في إشارة منه إلى حبه لشريكة حياته ويرجوها فيها لتلبية رغبته برجوعها إلى بيتهم.