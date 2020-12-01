محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:
أثارت لافتة معلقة بأحد شوارع مدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، بعث خلالها رجل برسالة إلى زوجته التي هجرت عش الزوجية، انتباه المارة.
وكتب الرجل على اللافتة: "إلى زوجتي حبيبتي وروح عمري، أم عمر ويوسف، ارجعي بيتك وحشتيني" في إشارة منه إلى حبه لشريكة حياته ويرجوها فيها لتلبية رغبته برجوعها إلى بيتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يعلق لافتة بعرض شارع في المنوفية يطلب من زوجته العودة للمنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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