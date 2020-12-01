قبل سلمى الشيمي| فيلم إباحي وانتحار.. أزمات على سفح الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تجري نيابة الجيزة حاليا تحقيقاتها مع عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بعد نشرها "فوتوسيشن" بملابس وصفها البعض بـ"الجريئة" أمام الأهرامات.

أزمة "الشيمي"، التي ألقي القبض عليها ومصورها وآخرين بتهمة التصوير بدون تصريح، لم تكن أول أزمة في منطقة الأهرامات، فقد سبقتها عدة حوادث.

انتحار شاب من أعلى هرم خفرع

في مارس 2020، انتحر شاب بإلقاء نفسه من فوق هرم خفرع الذي يبلغ ارتفاعه 136 مترا بمنطقة أهرامات الجيزة.

وأعلنت وزارة الآثار المصرية في بيان آنذاك أن قوات الأمن لاحظت صعود الشاب للهرم بعد تسلله إلى هناك مخالفا التعليمات التي تمنع الزوار من تسلق الأهرامات، وجرت مفاوضات معه استغرقت ساعات لإقناعه بالنزول إلا أنه رفض وقفز من فوق الهرم.

ودلت التحريات أنه غير مستقر نفسيًا.

سائح ألماني يتسلق الهرم

في يناير 2016، تسلق السائح الألماني أندريه كيسيلسكى (18 سنة) أحد أهرامات الجيزة والتقط عددًا من الصور من أعلى قمته ثم سافر خارج البلاد.

ونشر أندريه عدد من الصور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى إبلاغ وزير الآثار ممدوح الدماطي آنذاك السفارة الألمانية بمنع " كيسيلسكي" من دخول مصر مدى الحياة.

محاولة انتحار من أعلى الهرم

في مارس 2018، تسلق تاجر فحم الهرم الأكبر مهددًا بالانتحار، قائلًا: "إنه مضطهد ويتعرض للظلم في كل خطوات حياته، ويرغب في الحصول على حقه".

وعلى مدار 6 ساعات، حاولت قوات الأمن وأسرة التاجر التفاوض معه للنزول وعدم تعريض حياته للخطر حتى استجاب، وألقي القبض عليه ثم قررت النيابة وقتها إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

فيلم إباحي فوق الهرم

في 6 ديسمبر 2018، انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، نشر مصور دنماركي يدعى "أندرياس هيفيد"، فيديو له مع صديقته يتسلقان الهرم الأكبر "خوفو" بالجيزة، للوصول إلى قمته، وتضمين الفيديو مشاهدا جنسية.

وعقب مرور 6 أيام أعلنت وزارة الداخلية القبض على شخص يعمل بالمنطقة الأثرية بالهرم وفتاة بتهمة مساعدة سائح دنماركي الجنسية في تسلق الهرم الأكبر "خوفو" وتصوير "فيلم إباحي" بصحبة فتاة دنماركية الجنسية.

وحسب بيان للوزارة، فإن المتهم "موسى. ع" يعمل جمال بالمنطقة الأثرية حصل على 4 آلاف جنيه وفتاة تدعى "هند. ع" لمساعدة الدنماركي وصديقته على الصعود أعلى الهرم ثم تمكنا من السفر قبل نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت لاحق، أخلت نيابة استئناف القاهرة سبيل المتهمين بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما.