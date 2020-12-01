يتعاطون المخدرات.. إحالة 14 سائقًا بمدارس الإسكندرية للنيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

شنت إدارة المرور بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، حملة مكبرة بمنطقة العوايد، للكشف عن متعاطي المواد المخدرة من قائدي أتوبيسات المدارس.

أسفرت الحملة عن ضبط 14 سائقًا لأتوبيسات المدارس ثبت من خلال الكشف تعاطيهم للمواد المخدرة.

تأتي الحملة في إطار تطبيق إجراءات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والمعدل تحت رقم 121 لسنة 2008، والمتضمن تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة ثان الرمل، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة 500 جنيه لكل منهم، وإخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات، لاتخاذ إجراءات الفصل لمن ثبت تعاطيه المخدرات.