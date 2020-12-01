أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن استعداد بلاده لمواجهة أي تطورات قد تطرأ في العالم بعد انتهاء عملية الانتخابات الأمريكية.
يجري حاليًا في الولايات المتحدة.
وقال لافروف، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الثلاثاء، "نرى أنه من المبكر مناقشة عواقب الانتخابات الأمريكية على العلاقات الدولية قبل إعلان النتائج الرسمية، فذلك هو موقفنا من البداية"، مؤكدًا أن بلاده تراقب عن كثب ما
وأشار إلى أنه بالحكم على تصريحات جو بايدن، يمكننا القول إن السياسة الخارجية للولايات المتحدة، في حالة فوزه، سوف تتماشى أكثر مع الأفكار التي روج لها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في ذلك الوقت.
بوتين لم يهنئ الفائز في الانتخابات الأمريكية حتى الآن، حتى تتم تسوية جميع القضايا القانونية المتعلقة بنتائج الانتخابات.
يُذكر أن الكرملين قد صرح، في وقت سابق، بأن الرئيس
جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية - التي انعقدت في 3 نوفمبر الماضي - شهدت فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن، والذي حصد أكثر من 270 صوتًا انتخابيًا، بينما طعن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في نتيجة الانتخابات الحالية، مدعيًا وجود مخالفات في إجراءات الاقتراع في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ورفع ترامب دعاوى قضائية للدفاع عن قضيته في المحكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: موسكو مُستعدة لأية تطورات قد تُنجم عن نتائج الانتخابات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.