لافروف: موسكو مُستعدة لأية تطورات قد تُنجم عن نتائج الانتخابات الأمريكية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن استعداد بلاده لمواجهة أي تطورات قد تطرأ في العالم بعد انتهاء عملية الانتخابات الأمريكية.



وقال لافروف، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الثلاثاء، "نرى أنه من المبكر مناقشة عواقب الانتخابات الأمريكية على العلاقات الدولية قبل إعلان النتائج الرسمية، فذلك هو موقفنا من البداية"، مؤكدًا أن بلاده تراقب عن كثب ما

يجري حاليًا في الولايات المتحدة.



وأشار إلى أنه بالحكم على تصريحات جو بايدن، يمكننا القول إن السياسة الخارجية للولايات المتحدة، في حالة فوزه، سوف تتماشى أكثر مع الأفكار التي روج لها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في ذلك الوقت.



يُذكر أن الكرملين قد صرح، في وقت سابق، بأن الرئيس

بوتين لم يهنئ الفائز في الانتخابات الأمريكية حتى الآن، حتى تتم تسوية جميع القضايا القانونية المتعلقة بنتائج الانتخابات.



جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية - التي انعقدت في 3 نوفمبر الماضي - شهدت فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن، والذي حصد أكثر من 270 صوتًا انتخابيًا، بينما طعن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في نتيجة الانتخابات الحالية، مدعيًا وجود مخالفات في إجراءات الاقتراع في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ورفع ترامب دعاوى قضائية للدفاع عن قضيته في المحكمة.