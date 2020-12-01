إيران تُسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 ألفًا و881 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.



قالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في بيان أوردته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية - إنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 975 ألفًا و951 حالة، من بينها 5 آلاف و840 حالة في وضع حرج.. كما سجلت إيران 382 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بداية

الجائحة إلى 48 ألفًا و628 شخصًا.



وأضافت لاري أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 677 ألفًا و963 شخصًا في إيران حتى الآن.

وأشارت إلى أن 6 ملايين و168 ألفًا و637 شخصًا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" حتى الآن في جميع أنحاء البلاد.

وقد قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إن طهران اتخذت إجراءات لشراء 18 مليون جرعة، من لقاح كورونا، وإن وزارة الصحة اختارت 3 مصادر لشراء اللقاح

الذي يحصل على تأييد منظمة الصحة العالمية.

من جانبه نفى نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي، إمكانية أن تحول العقوبات الأمريكية دون حصول طهران على اللقاح، وأضاف أن طهران نقلت جزءا من المبالغ المالية اللازمة لشراء اللقاح، عبر مبادرة كوفاكس (COVAX) المصممة لضمان وصول عالمي عادل إلى لقاحات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن كوفاكس، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف، وافقت على إعطاء اللقاح إلى 20 بالمئة من سكان كل دولة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.