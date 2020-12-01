الجيش الجزائري يُعلن القضاء على إرهابيين اثنين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، القضاء على إرهابيين اثنين في ولاية "جيجل"، شمال شرقي البلاد.
اليوم من القضاء على إرهابيين اثنين، بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة".
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد بوعايش قرب بلدية العنصر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي
تحتوي على كميات كبيرة من الذخيرة وسبعة أجهزة اتصال وملابس وأدوية.
وأضاف البيان انه تم ضبط 3 بنادق آلية من نوع "كلاشنيكوف"، وخمسة خزن للذخيرة مملوءة، وقنبلة يدوية، ولوحة لتوليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 12 حقيبة
وأكد أن هذه العملية النوعية، التي لا تزال متواصلة، تؤكد عزم قوات الجيش على تعقب هؤلاء الإرهابيين في كافة أنحاء البلاد، ومدى يقظة والتزام القوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
وقد سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية الجزائرية بمنطقة تين زاواتين أقصى جنوبي البلاد على الحدود مع مالي.
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