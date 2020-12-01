السعودية تُسجل 263 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 263 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 357 ألفا و623 حالة.



وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أنه تم تسجيل 374 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين 347 ألفا و176 حالة، فيما بلغ

عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 347176 حالة، بإضافة 11 حالة وفاة جديدة.

وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية،الجمعة، تسجيل (302) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (356691) حالة.

وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، أن لقاحات ضد "كورونا"

ستوفر بشكل مجاني للجمميع في المملكة.

وأكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، أن أي لقاح لا بد أن يكون آمنًا وفعّالًا ومعتمدًا من الهيئات المعنية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.