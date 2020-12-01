روسيا: 276 ألف سرير مُتوفر بالمستشفيات الروسية لمرضى كورونا

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن هناك 276 ألف سرير لمرضى كورونا في البلاد، منها 21% خالية حاليًا.



أضاف موراشكو - خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس التنسيقي الحكومي لمكافحة كورونا اليوم الثلاثاء -: "يوجد في الوقت الحالي 276 ألف سرير في البلاد لمرضى الفيروس، بينما نسبة الأسرة الخالية بلغ نسبة 21%".



وتابع قائلًا: "لدينا ما يكفي من أسرة العناية المركزة المجانية ولا توجد مشاكل في

توفيرها"، مشيرًا إلى أن عددبالفيروس التاجي الذين يحتاجون إلى العناية المركزة في تزايد منذ الشهر الماضي.



وكان الوزير الروسي قد أكد - الأسبوع الماضي - أن عمليات التطعيم بدأت بشكل محدود في البلاد، موضحًا أن عملية إنتاج اللقاحات بكميات كبيرة تتوسع استعدادا لحملة التطعيم المجانية لكل المواطنين الروس الراغبين في

ذلك.

وقد أعلن مركز العمليات الخاص بمتابعة الوضع الوبائي المتعلق بجائحة كورونا في روسيا، السبت، تسجيل 72 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس في موسكو خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز أن الحديث يدور عن المرضى بالالتهاب الرئوي ممن كشفت نتيجة الفحوصات المخبرية التي أجريت لهم، ثبوت إصابتهم بعدوى كورونا المستجد.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.