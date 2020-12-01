فلسطين تسجل 2536 إصابة جديدة بكورونا



سيف اليزيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل ‭‭2536‬‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا و‭‭16‬‬ حالة وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة: إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بكورونا بواقع ‭‭815‬‬ إصابة.

وأضافت أن ‭‭64‬‬ من المصابين «يرقدون في العناية المكثفة، بينهم 13 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي».

وتفرض الحكومة الفلسطينية، لليوم الثالث، إغلاقاً جزئياً من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً، يمتد ليوم الخميس، لمواجهة انتشار الفيروس.

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