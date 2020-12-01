"فايزر" و"بيونتك" تقدمان طلباً لترخيص لقاح كورونا في أوروبا

سيف اليزيد - أعلنت "بيونتك" الألمانية وشريكتها "فايزر" الأميركية الثلاثاء تقديم طلب للحصول على ترخيص للقاح كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي، ما يعطي الأمل بتوفر أولى اللقاحات في ديسمبر.

وقالت المجموعتان في بيان أنهما تقدمتا بطلب الاثنين من الوكالة الأوروبية للأدوية "للحصول على ترخيص مشروط لتسويق" لقاحهما بعد أن أظهرت الاختبارات بأنه فعال بنسبة 95% ضد كوفيد-19. وأضاف البيان أن اللقاح "سيكون متوفراً في أوروبا قبل نهاية 2020" في حال نال الترخيص اللازم.

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