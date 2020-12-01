فاوتشي يحذر من الاستسلام لـ “إرهاق الكورونا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - أعرب مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المُعدية، الطبيب أنتوني فاوتشي، الاثنين، عن تفاؤله بنتائج لقاحي “موديرنا” و”فايزر” ضد فيروس كورونا ، محذراً من الاستسلام بما أسماه “إرهاق كورونا” .

أتت تصريحات الخبير الأميركي في بث حي مع مؤسس موقع “فيسبوك” مارك زوكربيرغ، حيث أجاب عن عدد من الأسئلة المتعلقة باللقاحين اللذين يخضعان لدراسة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية، في سبيل الموافقة على إدخالهما في برنامج الاستخدام الطارئ.

وأشار فاوتشي إلى أنه “يجب علينا أن نقدر الجهود المبذولة في توفير لقاحين فعالين بسرعة دون التضحية بالأبحاث العلمية الضرورية”.

ونبه إلى أن الإعلان عن نتائج الدراسات تأتي بكل “شفافية”، وأن “جهات وعلماء مستقلين يقومون بالتدقيق في نتائج الدراسات والأبحاث.. شركات الأدوية لا تحصل على النتائج من تلقاء نفسها”.

وفسر فاوتشي المقصود بتكنولوجيا “mRNA”، التي تم توظيفها للحصول على نسخة مطابقة للفيروس.

وقال: “في الظروف السابقة كنا نقوم بأخذ الفيروس والعمل على زرعه مخبريا، وكانت العملية تتطلب وقتا كبيرا للحصول على كمية معقولة من الفيروس لاستخدامها في التجارب اللقاحية”.

“لكن تكنولوجيا mRNA ساهمت في الحصول على شيفرة الفيروس دون الحاجة إلى استخدامه، إذ يتم تكوين نسخة مشابهة للفيروس باستخدام بروتين يتقبله الجسم بشكل طبيعي”.

واستعرض فاوتشي سرعة التوصل للقاحات فعالة، وقال: “فور نشر الصين بيانات التسلسل الجيني للفيروس، تمكنت مع فريقي في مركز الأمراض المعدية بالحصول على الجزء الذي يستخدمه الفيروس للتشبث بالخلايا) وشاركناه مع الشركات المتخصصة بإنتاج اللقاحات”.

وأضاف أن “السرعة التي تمكنا فيها من الحصول على الشيفرة وصنع نسخ بروتينية عن الفيروس لم يسبق لها مثيل”.

“رسالة تشجيعية”

من جهة أخرى، حذر فاوتشي من الاستسلام لـ “إرهاق الكورونا”، وقال: “نعيش جميعا محنة فظيعة لم تنته بعد، إرهاق كورونا هذا أتعبنا ومزقنا، سواء من الناحية الشخصية أو الاقتصادية، الناس يعانون بطرق عدة في هذه التجربة المأساوية”.

وأضاف “قد تكون هذه نصيحة لتشجيعكم: المحنة ستنتهي، علينا أن نتكاتف سويا وأن نعتني ببعضنا، وسوف ينتهي هذا الوضع، اللقاح في الأفق القريب، وقد نشهد بداية توزيعه في ديسمبر وحتى فبراير ومارس”.

وشجع فاوتشي على استخدام الإجراءات الخمسة الأساسية في الصحة العامة: ارتداء الكمامات والابتعاد الاجتماعي وتجنب الحشود وممارسة النشاطات الخارجية وغسل الأيدي.

وشدد الطبيب على أهمية ارتداء الكمامات، وقال إن معظم من ينقلون المرض هم من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض كوفيد-19.

والأحد، طلب الطبيب من الأميركيين الاستعداد “لطفرة كبيرة” في انتشار فيروس كورونا مع عودة ملايين المسافرين إلى ديارهم بعد عطلة عيد الشكر.

وقال لبرنامج “حالة الاتحاد” على محطة “سي إن إن” “من شبه المؤكد أنه سيكون هناك ارتفاع في عدد الإصابات بسبب الأمور المتعلقة بالسفر”.

وأضاف فاوتشي “قد نشهد طفرة كبيرة” خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وتابع “لا نريد تخويف الناس لكن هذا هو الواقع”.

وأشار فاوتشي إلى اتجاه ينذر بالسوء، مع اقتراب عطلة عيد الميلاد ومزيد من حركة السفر في نهاية العام.