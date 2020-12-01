شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة التنسيق بين اليمن ومنظمة أطباء بلا حدود البلجيكية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 ناقش نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور سالم الخنبشي اليوم بالمكلا مع رئيس بعثة منظمة اطباء بلا حدود البلجيكية في اليمن رافائيل فيخت الذي يزور حضرموت حاليا مجالات التعاون والتنسيق الصحية بين اليمن والمنظمة.

وتطرق رئيس البعثة الى الجهود التي تبذلها منظمة أطباء بلا حدود واللقاءات التي اجرتها مع السلطات بالمحافظة ومكتب الصحة العامة أثناء جائحة كورونا السابقة. وأكد الخنبشي على ضرورة تواجد البعثة الطبية للمنظمة في المحافظة للمساعدة في الجهود الصحية.

كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة التنسيق بين اليمن ومنظمة أطباء بلا حدود البلجيكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.