"الموت والدمار".. بايدن يلقي أول نظرة على "موجز الرئيس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أول نظرة له على "الموجز اليومي للرئيس"، وهو ملخص سري للاستخبارات الداخلية والأحداث العالمية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما كانت تطلق عليه "كتاب الموت والدمار والأشياء الرهيبة".

واطلع بايدن بالفعل على إصدارات مختلفة لما يسمى "الموجز اليومي للرئيس"، والذي يتم تجهيزه وفقًا للطريقة التي يحبها كل رئيس لاستيعاب المعلومات.

ومنذ أكثر من عقد زمني، قرأ بايدن الموجز الخاص بالرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، أثناء فترة انتقاله إلى منصب نائب الرئيس.

ولاحقا، قرأ الموجز اليومي للرئيس السابق باراك أوباما لمدة 8 سنوات.

وبداية من يوم الإثنين، وبعد انقطاع استمر أربعة أعوام، قرأ بايدن الموجز اليومي للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال ديفيد برييس، مؤلف "كتاب أسرار الرئيس"، وهو تاريخ من الموجزات اليومين للرئيس، إنه من شبه المؤكد أن مقدمي الموجز سيسألون بايدن عما يفضله، من حيث الشكل والأسلوب.

والموجز اليومي للرئيس الذي كان أوباما يتلقاه عبارة عن وثيقة تتكون من 10 إلى 15 صفحة موضوعة داخل مجلد، ويجده على مائدة الإفطار.



وفي وقت لاحق من فترة رئاسته، فضل قراءة الموجزات الاستخباراتية فائقة السرية على جهاز "آيباد" مؤمن.

وكتب أوباما في كتابه الصادر مؤخرًا بعنوان "أرض الميعاد"، أن "ميشيل أطلقت عليه كتاب الموت والدمار والأشياء الرهيبة".

وقال في الكتاب: "في يوم من الأيام، ربما قرأت عن خلايا إرهابية في الصومال أو اضطرابات في العراق، أو حقيقة أن الصينيين أو الروس يطورون أنظمة أسلحة حديثة".

وتابع: "دائمًا تقريبًا، كان هناك ذكر لمخططات إرهابية محتملة، بغض النظر عن مدى الغموض، أو ضعف المصادر، أو عدم القدرة على اتخاذ إجراء، وهو شكل من أشكال اليقظة الواجبة من جانب الاستخبارات، بهدف تجنب إعادة التفكير التي حدثت بعد 11 سبتمبر (أيلول) 2001".

ومن الآن وحتى يوم التنصيب المقرر في يناير/كانون الثاني المقبل، سيقرأ كل من بايدن ونائبته كمالا هاريس الموجز اليومي للرئيس المجهز من أجل ترامب، الذي عرقل وصول الإثنين إليه مع اعتراضه على نتائج الانتخابات.