شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العربية: طائرات شحن تركية تفرغ حمولتها بقاعدة الوطية الليبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 كشفت قناة العربية في نبأ عاجل لها منذ قليل أن طائرات شحن تركية تفرغ حمولتها بقاعدة الوطية الليبية.

وكشفت مواقع رصد حركة الطيران، الثلاثاء، وصول طائرة شحن عسكرية تركية جديدة إلى قاعدة الوطية الليبية، في تحدٍ سافر للقرارات الدولية. ووفق تطبيق "فلايت رادار"، المتخصص في تتبع حركة الطيران، فإن طائرة شحن عسكرية تركية قادمة من قاعدة قونيا الجوية العسكرية وصلت إلى غرب ليبيا لتكون الخامسة على مدار 4 أيام.

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