شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية تعلن تسجيل 232 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 393 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية، امس، تسجيل 232 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 357360 حالة، من بينها 4662 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 659 حالة حرجة.



وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، بانه تم تسجيل 393 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 346802 حالة، ووفاة 12 حالة جديدة ليبلغ عدد الوفيات 5896 حالة.

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