زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب حدود التشيلي والأرجنتين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ليل الاثنين/الثلاثاء أن مركز الزلزال كان على عمق 148 كيلومترا تحت سطح الأرض. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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