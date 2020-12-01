شكرا لقرائتكم خبر عن نقاط تركية - روسية مشتركة في كاراباخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قالت وزارة الدفاع التركية اليوم (الثلاثاء) إن أنقرة وقعت مع موسكو اتفاقاً حول إقامة مركز مشترك ستكون مهمته مراقبة وقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو كاراباخ.

وكتبت الوزارة على تويتر: «وُقع اتفاق بعد محادثات بشأن الترتيبات التقنية لإقامة مركز مشترك تركي روسيا ومبادئ تشغيله». وأضاف: «بُذلت الجهود اللازمة كي يُشغل المركز في أقرب الآجال».

ووقعت أنقرة وموسكو منتصف نوفمبر مذكرة بشأن إقامة مركز مشترك للمراقبة. وأكدت تركيا آنذاك أن هذا المركز سيُقام في مكان تختاره أذربيجان. وفي مطلع نوفمبر، وقعت أذربيجان وأرمينيا اتفاقاً برعاية روسيا يضع حداً لأسابيع من المواجهات الدامية في ناغورني قره باغ، المنطقة الانفصالية الأذربيجانية ذات الغالبية الأرمنية.

ولمراقبة احترام هذا الاتفاق الذي يكرّس المكاسب الميدانية التي حققتها باكو وينصّ على إخلاء الأرمن لبعض المناطق، بدأت موسكو نشر قواتها «لحفظ السلام».

وفي مقترح أُرسل إلى البرلمان التركي في 16 نوفمبر، طلب الرئيس رجب أردوغان الموافقة على إرسال جنود إلى أذربيجان بهدف المشاركة في المهمة الروسية التركية.